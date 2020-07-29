Андрей Талалаев: Три-четыре легионера будут вынуждены покинуть «Ахмат»

- Сейчас более тяжелые условия в связи с лимитом на легионеров и нам нужно четко определится, кто из легионеров останется. Трое-четверо будут вынуждены покинуть команду. Второй момент, одна из задача, которая ставится - это омоложение команды.

Мы обозначили три конкретные позиции, на которые должны появиться новички. Это центральный полузащитник, центральный защитник и универсальный игрок на бровку, который мог бы и обороняться и атаковать. И к нам едет новый вратарь, - цитирует Талалаева пресс-служба грозненского клуба.

Накануне стало известно, что «Ахмат» расстался с голкипером Евгением Городовым, защитником Магомедом Мусаловым и полузащитником Роландом Гиголаевым.

Добавим, что в первом туре нового сезона РПЛ «Ахмат» 9 августа в гостях сыграет против «Арсенала».