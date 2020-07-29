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29 июля 22:00

«Колос» стал последним участником Лиги Европы от Украины

Футболисты «Колоса» в дополнительное время обыграли «Мариуполь» в финальном матче плей-офф за попадание в следующий розыгрыш Лиги Европы.

Встреча прошла на стадионе «НСК Олимпийский» в Киеве и завершилась со счетом 1:0 в пользу «Колоса», в составе которого голом отметился Денис Антюх (95-я минута).

Таким образом, «Колос» стал последним участником следующего розыгрыша Лиги Европы от Украины. Команда начнет выступление на турнире со второго отборочного раунда.

Отметим, что ранее участие в групповом этапе европейского турнира обеспечила себе «Заря», а также «Десна», которая возьмет старт в Лиге Европы с третьего отборочного раунда.

Чемпионат Украины
Плей-офф за участие в Лиге Европы

«Колос» (Ковалевка) – «Мариуполь» (Мариуполь) – 1:0 д.в. (0:0, 0:0)
Гол: Антюх, 95.

источник: «Советский спорт»
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