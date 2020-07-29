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29 июля 23:05

Василий Кикнадзе: Многие решения приходится принимать на ходу, но «Локомотив» будет готов к сезону

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал, что клуб работает над вариантами усиления команды.

- Мы находимся в трансферном окне, оно тяжелое. Из-за ковида очень многие решения приходится принимать на ходу, переигрывать. Идет напряженная работа, думаю, что «Локомотив» будет абсолютно готов к сезону. Что касается новичков, есть достаточное количество вариантов, которые мы серьезно прорабатываем, - приводит слова Кикнадзе ТАСС.

Ранее «Локомотив» официально объявил о переходе из «Бунедкора» 18-летнего полузащитника Жасура Жалолиддинова.

Кроме этого сообщалось, что с железнодорожниками продлили соглашения защитники Мацей Рыбус и Владислав Игнатьев, голкипер Антон Коченков и нападающий Эдер. Также стало известно, что к тренировкам с основным составом железнодорожников в среду присоединился нападающий Федор Смолов, вернувшийся из аренды в «Сельте».

источник: ТАСС
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