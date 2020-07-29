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29 июля 23:19

Василий Кикнадзе: Календарь противоречит уставу «Локомотива»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе раскритиковал календарь предстоящего сезона российской премьер-лиги.

- Поскольку мы попали в суперкубок, нам предстоит сыграть семь матчей за 21 день, что является еще более напряженным графиком, чем восемь матчей за 32 дня, которые мы провели, доигрывая чемпионат. У нас в уставе записано, что клуб обязан беспокоиться о защите здоровья игроков. На наш взгляд, такой календарь напрямую противоречит этому требованию, - передает слова Кикнадзе ТАСС.

Напомним, что «Локомотив» занял вторую строчку в турнирной таблице РПЛ сезона-2019/20. Благодаря этому результату железнодорожники напрямую пробились в групповой этап следующего розыгрыша Лиги чемпионов.

Новый сезон московская команда откроет матчем против «Зенита» за Суперкубок, который пройдет в Москве 7 августа. В первом туре чемпионата России «Локомотив» 11 августа на выезде сыграет против «Рубина».

источник: ТАСС
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