Вратарь Конюхов может продолжить карьеру в «Торпедо»

По информации «Мачт ТВ», «Торпедо» достигло договоренности с 33-летним голкипером.

Отмечается, что Конюхов уже прошел медобследование в московской команде, за которую выступал в сезоне-2013/14.

Напомним, что в конце мая Конюхов в статусе свободного агента покинул «Крылья Советов», за которые выступал с лета 2014 года. За шесть лет в самарской команде голкипер провел 98 матчей, в которых пропустил 81 мяч, а также заработал шесть желтых и одну красную карточку.

Добавим, что в первом туре первенства ФНЛ «Торпедо» 2 августа в гостях сыграет против «Шинника».