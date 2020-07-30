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30 июля 00:17

Арбитр Пустовойтова будет работать на финальном турнире женской Лиги чемпионов

Судейский комитет УЕФА определился с арбитрами на финальный турнир женской Лиги чемпионов сезона-2019/20.

Как сообщает пресс-служба РФС, в число главных судей вошла россиянка Анастасия Пустовойтова, а в список ассистентов - ее соотечественница Екатерина Курочкина.

Напомним, что за победу в турнире, который пройдет с 21 по 30 августа в Испании, будут бороться «Атлетико», «Барселона», «Глазго Сити», «Вольфсбург», «Лион», «ПСЖ», «Арсенал» и «Бавария».

Ранее Исполком УЕФА объявил, что все оставшиеся матчи Лиги чемпионов УЕФА среди женщин пройдут по принципу плей-офф на стадионах «Сан-Мамес» в Бильбао и «Аноэта» в Сан-Себастьяне.

источник: РФС
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