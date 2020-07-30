«Рома» в гостях обыграла «Торино»

В составе хозяев туринской команды отличились Алехандро Беренгер (14-я минута) и Уилфрид Синго (65), у римского клуба точными ударами отметились Эдин Джеко (16), Крис Смоллинг (23) и Амаду Диавара (61, пен.).

После этой игры «Рома» набрала 67 очков и расположилась на пятой строчке в турнирной таблице серии А, «Торино» с 39 очками занимает 16-е место.

В заключительном туре чемпионата «Рома» в гостях сыграет против «Ювентуса», а «Торино» на выезде встретится с «Болоньей».