Маурицио Сарри: «Ювентусу» нужен отдых. Мы единственные в Европе, кто сыграет 5 матчей за 12 дней

В предпоследнем 37-туре серии А «Ювентус», досрочно выигравший чемпионат, проиграл в гостях у «Кальяри» со счетом 0:2. После игры главный тренер «Старой синьоры» Маурицио Сарри дал свой комментарий.

«Ювентус» просто нужен отдых, – отметил Сарри в интервью DAZN. – Проблема в том, что мы единственная команда в Европе, которой приходится играть целых пять раз за 12 дней. Посмотрим, что будет завтра, и должны ли мы выпустить на поле игроков молодежной команды, чтобы каждый мог немного отдохнуть. У нас девять футболистов с травмами, поэтому, очевидно, у меня есть некоторые сомнения перед матчем Лиги чемпионов против «Лиона». Мы должны посмотреть, кто выздоровеет».

Команда Сарри завершит чемпионат домашним матчем против «Ромы» 1 августа.

7 августа «Ювентус» примет «Лион» в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов. В первой игре туринцы проиграли во Франции со счетом 0:1.