Голландский защитник Велтман перешел из «Аякса» в «Брайтон»

Английский «Брайтон» объявил о переходе 28-летнего голландского центрального защитника Джоэла Велтмана.

Контракт заключен на три года, а клуб из Амстердама получит за своего воспитанника 1 миллион евро.

✍️ Albion have today completed the signing of defender Joel Veltman from @AFCAjax!#BHAFC 🔵⚪️