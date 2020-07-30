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30 июля 07:08
автор: Виктор Шарафудинов

Голландский защитник Велтман перешел из «Аякса» в «Брайтон»

Сумма трансфера составила один миллион евро.

Английский «Брайтон» объявил о переходе 28-летнего голландского центрального защитника Джоэла Велтмана.

Контракт заключен на три года, а клуб из Амстердама получит за своего воспитанника 1 миллион евро.

Велтман всю свою предыдущую профессиональную карьеру провел в «Аяксе», дебютировав в чемпионате Нидерландов 19 августа 2012 года. Всего за главную команду амстердамского клуба он провел 246 матчей, забив 10 мячей и сделав 15 результативных передач.

Также в активе защитника 21 матч и два гола за свою национальную сборную.

Ранее в «Брайтон» перешел из «Ливерпуля» хавбек сборной Англии Адам Лаллана. В сезоне-2019/20 команда заняла 15-е место в АПЛ.

источник: ФК «Брайтон»
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