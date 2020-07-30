Голландский защитник Велтман перешел из «Аякса» в «Брайтон»

Английский «Брайтон» объявил о переходе 28-летнего голландского центрального защитника Джоэла Велтмана.

Контракт заключен на три года, а клуб из Амстердама получит за своего воспитанника 1 миллион евро.

✍️ Albion have today completed the signing of defender Joel Veltman from @AFCAjax!#BHAFC 🔵⚪️ — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) July 29, 2020

Велтман всю свою предыдущую профессиональную карьеру провел в «Аяксе», дебютировав в чемпионате Нидерландов 19 августа 2012 года. Всего за главную команду амстердамского клуба он провел 246 матчей, забив 10 мячей и сделав 15 результативных передач.