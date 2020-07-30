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30 июля 07:33
автор: Виктор Шарафудинов

Златан Ибрагимович: Я как Бенджамин Баттон, только никогда не был старым

В матче против «Сампдории» шведский нападающий оформил дубль и помог отличиться Хакану Чалханоглу.

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович после победы своей команды над генуэзской «Сампдорией» сравнил себя с персонажем фильма «Загадочная история Бенджамина Баттона», которого сыграл Брэд Питт.

В картине Дэвида Финчера, основанной на рассказе Фрэнсиса Скотта Фицджеральда, главный герой Бенджамин Баттон проживает жизнь в обратном направлении, родившись стариком и молодея с каждым днем.

«Люди говорят мне, что я стар, что я выдохся, но на самом деле я только разогреваюсь, – цитирует слова 38-летнего Ибрагимовича официальный сайт «Милана». – Я словно Бенджамин Баттон. Вот только я всегда был молодым, а старым – никогда!

Я думаю, что сейчас в этой команде у всех правильный настрой перед воротами. Я знаю, что если в серии А ты получаешь шанс забить, то им нужно воспользоваться. Нужно использовать свои моменты и снимать вопросы о победителе.

Про Стефано Пиоли могу говорить только хорошо. Я рад за него, он проделал отличную работу. Я его уважаю. Он шел под шквалом критики, не зная, что ждет его впереди, так что он полностью заслужил свой новый контракт. Когда ты работаешь столь усердно, тебе воздастся, так что я очень рад за него. Игроки в него верят».

22 июля главный тренер «Милана» Пиоли продлил с клубом контракт до лета 2022 года. За один тур до конца чемпионата красно-черные занимают шестое место в чемпионате, гарантировав себе путевку в квалификацию Лиги Европы на следующий сезон.

Ибрагимович, вернувшись в январе в Италию после расставания с «Лос-Анджелес Гэлакси», в 17 матчах чемпионата забил девять мячей и сделал пять результативных передач.

источник: ФК «Милан»
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Златан Ибрагимович: Я как Бенджамин Баттон, только никогда не был старым
В матче против «Сампдории» шведский нападающий оформил дубль и помог отличиться Хакану Чалханоглу.
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