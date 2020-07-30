Бывшего главного тренера «Милана» приглашают в «Торино»

Бывший главный тренер «Милана» Марко Джампаоло может возобновить карьеру в «Торино».

Об этом сообщил журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира в твиттере.

Стоит отметить, что двухлетний контракт Джампаоло с «Миланом» с зарплатой в два миллиона евро за сезон по-прежнему продолжает действовать, хотя 52-летний тренер прекратил работу с командой 8 октября прошлого года, сдав дела Стефано Пиоли.

Джампаоло продержался на тренерском мостике «Милана» лишь 111 дней, установив новый клубный антирекорд и прекратив работу уже после седьмого тура.

«Торино» за один тур до конца чемпионата занимает 16-е место, набрав 39 очков и гарантировав себе место в серии А на следующий сезон. С 4 февраля после увольнения Вальтера Мадзарри команду тренирует Морено Лонго.