Клуб Бекхэма «Интер Майами» надеется в будущем оформить переход Суареса из «Барселоны»

El Mundo Deportivo сообщает, что Луис Суарес продолжит карьеру в MLS, если ему не удастся добиться продления контракта с «Барселоной».

Соглашение 33-летнего нападающего с каталонским клубом рассчитано до 30 июня 2021-го. Для того, чтобы вступил в действие пункт об автоматическом продлении еще на один год, Суарес должен в сезоне-2020/21 принять участие в 60 процентах матчей сине-гранатовых.

Если же Луису все-таки придется покинуть «Барсу» следующим летом, то его уже ждут в клубе «Интер Майами», совладельцем которого является бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм.

Суарес перешел в «Барселону» из «Ливерпуля» летом 2014 года за 81,72 млн евро. В 281 матче за сине-гранатовых Луис забил 196 мячей и 109 раз помог отличиться товарищам по команде. В сезоне-2019/20 в активе уругвайца 34 матча, 19 голов и 12 результативных передач с учетом всех турниров.