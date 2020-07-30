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30 июля 09:10
автор: Виктор Шарафудинов

Болельщики «Уфы» признали Урунова лучшим игроком июля

СМИ сообщали, что полузащитник из Узбекистана может продолжить карьеру в «Спартаке».

Официальный сайт «Уфы» подвел итоги голосования болельщиков, определявших лучшего игрока команды Вадима Евсеева в июле.

Вот, что сказано в сообщении:

«Победу в опросе одержал полузащитник ФК «Уфа» и сборной Узбекистана Остон Урунов, набрав 30,2% голосов. В июльских матчах Остон как всегда был активен на поле, становился лучшим по успешным обводкам и количеству выигранных единоборств.

Второе место в опросе занял хавбек нашей команды Даниил Фомин – 14,3%.

Замкнул тройку лучших игроков июля голкипер Александр Беленов, набрав 10,4%».

В феврале 19-летний Урунов перешел в «Уфу» из ташкентского «Локомотива» за 200 тысяч евро. В РПЛ он сыграл 10 матчей (в том числе пять встреч в июле).

«Уфа» завершила чемпионат России на девятом месте, набрав 38 очков.

источник: ФК «Уфа»
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