Болельщики «Уфы» признали Урунова лучшим игроком июля

Официальный сайт «Уфы» подвел итоги голосования болельщиков, определявших лучшего игрока команды Вадима Евсеева в июле.
Вот, что сказано в сообщении:
«Победу в опросе одержал полузащитник ФК «Уфа» и сборной Узбекистана Остон Урунов, набрав 30,2% голосов. В июльских матчах Остон как всегда был активен на поле, становился лучшим по успешным обводкам и количеству выигранных единоборств.
Второе место в опросе занял хавбек нашей команды Даниил Фомин – 14,3%.
Замкнул тройку лучших игроков июля голкипер Александр Беленов, набрав 10,4%».
Остон Урунов - лучший футболист ФК «Уфа» в июле по версии болельщиков!— ФК УФА (@UfaFc) July 30, 2020
На официальном сайте ФК «Уфа» завершилось голосование болельщиков по выбору лучшего игрока ФК «Уфа» в июле 2020 г. https://t.co/fqC1IH40Fj pic.twitter.com/7iEEhEKG8P
В феврале 19-летний Урунов перешел в «Уфу» из ташкентского «Локомотива» за 200 тысяч евро. В РПЛ он сыграл 10 матчей (в том числе пять встреч в июле).
«Уфа» завершила чемпионат России на девятом месте, набрав 38 очков.