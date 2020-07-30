Хави объявил, что вылечился от коронавируса

Главный тренер прошлогоднего чемпионат Катара «Аль-Садда» Хави объявил о том, что полностью вылечился после заражения COVID-19 и вернулся домой.
40-летний каталонец опубликовал в инстаграме новые фотографии со своими детьми и написал следующее:
«Большое спасибо за все заботливые сообщения, которые я получил в течение последних дней. Я хочу разделить с вами радостную новость. Я выздоровел и вернулся домой к семье. Я снова продолжаю работу с командой «Аль-Садда».
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Moltíssimes gràcies per tots els missatges i les mostres d'afecte que he rebut durant aquests dies. Vull compartir amb vosaltres que estic recuperat i de tornada a casa amb la meva família i l'equip @alsaddsc 👨👩👧👦⚽ ____ Muchísimas gracias por todos los mensajes y las muestras de cariño que he recibido durante estos días. Quiero compartir con vosotros que estoy recuperado y de vuelta en casa junto a mi familia y el equipo @alsaddsc 👨👩👧👦⚽ ____ Thank you so much for all the caring messages that I’ve received during these days. I want to share with you that I’m recovered and back home with my family and the @alsaddsc team 👨👩👧👦⚽
Публикация от Xavi (@xavi)
О заражении Хави стало известно 25 июля.
После 18 туров «Аль-Садд» занимает третье место в чемпионате Катара, на восемь очков отставая от лидера «Аль-Духаиля».