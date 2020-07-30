Хави объявил, что вылечился от коронавируса

Главный тренер прошлогоднего чемпионат Катара «Аль-Садда» Хави объявил о том, что полностью вылечился после заражения COVID-19 и вернулся домой.

40-летний каталонец опубликовал в инстаграме новые фотографии со своими детьми и написал следующее:

«Большое спасибо за все заботливые сообщения, которые я получил в течение последних дней. Я хочу разделить с вами радостную новость. Я выздоровел и вернулся домой к семье. Я снова продолжаю работу с командой «Аль-Садда».

О заражении Хави стало известно 25 июля.

После 18 туров «Аль-Садд» занимает третье место в чемпионате Катара, на восемь очков отставая от лидера «Аль-Духаиля».