ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
30 июля 10:00
автор: Виктор Шарафудинов

Сергей Кирьяков: Все мысли Миранчука сейчас связаны с отъездом в Европу

Итальянские СМИ сообщали об интересе к футболисту «Локомотива» со стороны «Милана», «Аталанты» и «Лацио».

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков, выступавший в 90-е в немецкой бундеслиге за «Карлсруэ» и «Гамбург», прокомментировал возможный переход Алексея Миранчука и один из клубов итальянской серии А.

«Миранчук провел сезон на своем уровне, – рассказал Кирьяков в интервью «Известиям». – Неплохо себя проявил и помог клубу сохранить второе место в очень непростой ситуации. Этот сезон он точно запишет себе в актив.

Насколько мне известно, все мысли Миранчука сейчас связаны с отъездом в Европу, но при условии, что там он будет получать хорошие деньги. Естественно, встанет вопрос, насколько большая заинтересованность в нем и готов ли тот или иной клуб удовлетворить запросы Алексея. От этого и зависит его переезд.

Деньги должны уходить на второй план, нужно стараться уезжать и пытаться проявить себя там, где сделать это гораздо сложнее, чем в нашем чемпионате. Но мы видим, что финансовый вопрос опять выходит на первое место».

Алексей Миранчук в нынешнем сезоне забил 12 матчей и сделал пять результативных передач в 27 матчах РПЛ, а также забил два мяча в ворота «Ювентуса» в играх группового этапа Лиги чемпионов.

источник: «Известия»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Деян Ловрен перешёл из «Ливерпуля» в «Зенит»В России ужесточили наказание за нелегальный техосмотрРамос зовет Конора на тренировку «Реала»Румынка, о которой мечтает весь мирХорватский футболист, оравший "Слава Украине", будет играть за РФКрошечные тряпочки: Квитко в купальнике, который мал на 3 размера
«Зенит» продлил контракт с Дзюбой
В минувшем сезоне Артем забил 17 мячей, став вместе с Сердаром Азмуном лучшим бомбардиром чемпионата России.
30.07.2020 10:12
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Сергей Кирьяков: Все мысли Миранчука сейчас связаны с отъездом в Европу
Итальянские СМИ сообщали об интересе к футболисту «Локомотива» со стороны «Милана», «Аталанты» и «Лацио».
30.07.2020 10:00
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Хави объявил, что вылечился от коронавируса
Бывший футболист «Барселоны» и сборной Испании тренирует катарский «Аль-Садд».
30.07.2020 09:25
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Болельщики «Уфы» признали Урунова лучшим игроком июля
СМИ сообщали, что полузащитник из Узбекистана может продолжить карьеру в «Спартаке».
30.07.2020 09:10
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Клуб Бекхэма «Интер Майами» надеется в будущем оформить переход Суареса из «Барселоны»
Контракт уругвайского нападающего с каталонцами рассчитан до 30 июня 2021-го, но может быть продлен автоматически.
30.07.2020 08:58
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Бывшего главного тренера «Милана» приглашают в «Торино»
В октябре прошлого года Марко Джампаоло расстался с красно-черными, не проработав и четырех месяцев.
30.07.2020 08:19
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Златан Ибрагимович: Я как Бенджамин Баттон, только никогда не был старым
В матче против «Сампдории» шведский нападающий оформил дубль и помог отличиться Хакану Чалханоглу.
30.07.2020 07:33
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Голландский защитник Велтман перешел из «Аякса» в «Брайтон»
Сумма трансфера составила один миллион евро.
30.07.2020 07:08
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Маурицио Сарри: «Ювентусу» нужен отдых. Мы единственные в Европе, кто сыграет 5 матчей за 12 дней
Вчера туринский клуб проиграл «Кальяри».
30.07.2020 06:49
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
«Рома» гарантировала себе место в групповом этапе Лиги Европы
В среду «Рома» в гостях одержала победу над «Торино» (3:2) в матче 37-го тура чемпионата Италии.
30.07.2020 01:21
Футбол
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика