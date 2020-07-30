Сергей Кирьяков: Все мысли Миранчука сейчас связаны с отъездом в Европу

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков, выступавший в 90-е в немецкой бундеслиге за «Карлсруэ» и «Гамбург», прокомментировал возможный переход Алексея Миранчука и один из клубов итальянской серии А.

«Миранчук провел сезон на своем уровне, – рассказал Кирьяков в интервью «Известиям». – Неплохо себя проявил и помог клубу сохранить второе место в очень непростой ситуации. Этот сезон он точно запишет себе в актив.

Насколько мне известно, все мысли Миранчука сейчас связаны с отъездом в Европу, но при условии, что там он будет получать хорошие деньги. Естественно, встанет вопрос, насколько большая заинтересованность в нем и готов ли тот или иной клуб удовлетворить запросы Алексея. От этого и зависит его переезд.

Деньги должны уходить на второй план, нужно стараться уезжать и пытаться проявить себя там, где сделать это гораздо сложнее, чем в нашем чемпионате. Но мы видим, что финансовый вопрос опять выходит на первое место».

Алексей Миранчук в нынешнем сезоне забил 12 матчей и сделал пять результативных передач в 27 матчах РПЛ, а также забил два мяча в ворота «Ювентуса» в играх группового этапа Лиги чемпионов.