ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
30 июля 10:12
автор: Виктор Шарафудинов

«Зенит» продлил контракт с Дзюбой

В минувшем сезоне Артем забил 17 мячей, став вместе с Сердаром Азмуном лучшим бомбардиром чемпионата России.

Петербургский «Зенит» на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с 31-летним нападающим Артемом Дзюбой.

Новое соглашение заключено на два года с возможностью продления еще на один сезон.

Нападающий провел за «Зенит» 176 официальных встреч, в которых забил 73 гола и отдал 54 результативные передачи. Вместе с сине-бело-голубыми Дзюба дважды стал чемпионом России, дважды выиграл Кубок и Суперкубок страны.

В минувшем сезоне Артем с 17 забитыми мячами разделил с Сердаром Азмуном первое место в списке бомбардиров РПЛ, а также с 13 результативными передачами стал лучшим ассистентом турнира.

Дзюба перешел в «Зенит» из «Спартака» летом 2015 года с качестве свободного агента. Во второй половине сезона-2017/18 он выступал на правах аренды за тульский «Арсенал».

источник: ФК «Зенит»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
BMW 5 следующего поколения станет электрокаромЧимаев бросил вызов МакгрегоруДеян Ловрен перешёл из «Ливерпуля» в «Зенит»Румынка, о которой мечтает весь мирРусская Кардашьян вышла в ресторан в платье почти без верхаХорватский футболист, оравший "Слава Украине", будет играть за РФ
Артем Дзюба: Я рад продолжить выступать за «Зенит». Мы долго шли к продлению контракта
Нападающий продлил соглашение с петербургским клубом по схеме «2+1».
30.07.2020 10:40
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
«Зенит» продлил контракт с Дзюбой
В минувшем сезоне Артем забил 17 мячей, став вместе с Сердаром Азмуном лучшим бомбардиром чемпионата России.
30.07.2020 10:12
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Сергей Кирьяков: Все мысли Миранчука сейчас связаны с отъездом в Европу
Итальянские СМИ сообщали об интересе к футболисту «Локомотива» со стороны «Милана», «Аталанты» и «Лацио».
30.07.2020 10:00
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Хави объявил, что вылечился от коронавируса
Бывший футболист «Барселоны» и сборной Испании тренирует катарский «Аль-Садд».
30.07.2020 09:25
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Болельщики «Уфы» признали Урунова лучшим игроком июля
СМИ сообщали, что полузащитник из Узбекистана может продолжить карьеру в «Спартаке».
30.07.2020 09:10
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Клуб Бекхэма «Интер Майами» надеется в будущем оформить переход Суареса из «Барселоны»
Контракт уругвайского нападающего с каталонцами рассчитан до 30 июня 2021-го, но может быть продлен автоматически.
30.07.2020 08:58
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Бывшего главного тренера «Милана» приглашают в «Торино»
В октябре прошлого года Марко Джампаоло расстался с красно-черными, не проработав и четырех месяцев.
30.07.2020 08:19
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Златан Ибрагимович: Я как Бенджамин Баттон, только никогда не был старым
В матче против «Сампдории» шведский нападающий оформил дубль и помог отличиться Хакану Чалханоглу.
30.07.2020 07:33
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Голландский защитник Велтман перешел из «Аякса» в «Брайтон»
Сумма трансфера составила один миллион евро.
30.07.2020 07:08
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Маурицио Сарри: «Ювентусу» нужен отдых. Мы единственные в Европе, кто сыграет 5 матчей за 12 дней
Вчера туринский клуб проиграл «Кальяри».
30.07.2020 06:49
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика