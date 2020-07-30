«Зенит» продлил контракт с Дзюбой

Петербургский «Зенит» на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с 31-летним нападающим Артемом Дзюбой.

Новое соглашение заключено на два года с возможностью продления еще на один сезон.

Нападающий провел за «Зенит» 176 официальных встреч, в которых забил 73 гола и отдал 54 результативные передачи. Вместе с сине-бело-голубыми Дзюба дважды стал чемпионом России, дважды выиграл Кубок и Суперкубок страны.

В минувшем сезоне Артем с 17 забитыми мячами разделил с Сердаром Азмуном первое место в списке бомбардиров РПЛ, а также с 13 результативными передачами стал лучшим ассистентом турнира.

Дзюба перешел в «Зенит» из «Спартака» летом 2015 года с качестве свободного агента. Во второй половине сезона-2017/18 он выступал на правах аренды за тульский «Арсенал».