Александр Медведев – о зарплате Дзюбы: Мы не раскрываем цифр, но мы удовлетворены. Артем тоже

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал продление соглашение с 31-летним нападающим Артемом Дзюбой.

«Мы подписали контракт по схеме «2+1», – рассказал Медведев в интервью ТАСС. – Надеюсь, что Артем проведет эти три сезона на таком же уровне, на каком провел этот и прошлый сезоны, и будет в числе лидеров среди бомбардиров нашего клуба.

Почему новый контракт был подписан непосредственно перед истечением предыдущего соглашения? Мы выбрали такую линию – концентрируемся на чемпионате и кубке, а уже потом подписываем или не подписываем контракты. Степень проработки контракта была высокой, поэтому много времени нам не потребовалось.

Зарплата Дзюбы по новому контракту состоит из двух частей – базовой и бонусов. Мы не раскрываем цифр, но мы удовлетворены соглашением. Артем тоже».

Дзюба перешел в «Зенит» из «Спартака» летом 2015 года с качестве свободного агента.