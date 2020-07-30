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30 июля 11:31
автор: Виктор Шарафудинов

Бывший вратарь сборной Англии Харт согласился на переход в «Селтик»

33-летний голкипер стал свободным агентом после завершения контракта с «Бернли».

The Sun сообщает, что Джо Харт согласился на переход в шотландский «Селтик».

Бывший вратарь «Манчестер Сити» и сборной Англии надеется в Глазго перезапустить свою карьеру. В сезоне-2019/20 Харт сыграл лишь три матча в составе «Бернли»: два в Кубке Англии и один в Кубке английской лиги. Его контракт не было продлен, и Джо стал свободным агентом.

В августе 2018 года «Бернли» заплатил «Манчестер Сити» 3,9 миллиона евро за переход голкипера, в активе которого 75 матчей за национальную сборную Англии.

Тем не менее, переход Харта в «Селтик» может сорваться, если «кельты» договорятся с афинским АЕКом о переходе греческого голкипера Василиоса Баркаса. Клуб Массимо Карреры требует от шотландцев 4,5 миллиона фунтов за своего 26-летнего вратаря.

источник: The Sun
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Бывший вратарь сборной Англии Харт согласился на переход в «Селтик»
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