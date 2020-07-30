Криштиану Роналду купил новую яхту за шесть миллионов евро

The Daily Mail сообщает, что покупка новой яхты обошлась нападающему «Ювентуса» Криштиану Роналду в шесть миллионов евро.
Там есть пять кают, шесть ванных комнат, две зоны отдыха, большая лаундж-зона, столовая, современная кухня. Вдобавок из огромных окон кают открываются великолепные панорамные виды на море.
Ранее Роналду выкладывал в инстаграме фото своей семьи, сделанные на новой яхте.
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LA FAMIGLIA CAMPIONE!🥇❤️💪🏼 Nothing better than celebrate your victories with the ones you love🙏😘
Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)
источник: The Daily Mail