Криштиану Роналду купил новую яхту за шесть миллионов евро

The Daily Mail сообщает, что покупка новой яхты обошлась нападающему «Ювентуса» Криштиану Роналду в шесть миллионов евро.

Там есть пять кают, шесть ванных комнат, две зоны отдыха, большая лаундж-зона, столовая, современная кухня. Вдобавок из огромных окон кают открываются великолепные панорамные виды на море.

Ранее Роналду выкладывал в инстаграме фото своей семьи, сделанные на новой яхте.