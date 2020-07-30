Жером Боатенг: Не смогу сказать «нет» английскому клубу

Защитник «Баварии» Жером Боатенг хочет вернуться в премьер-лигу.

По его словам, АПЛ – самый престижный чемпионат в Европе. Также он подчеркнул, что пристально следит за выступлением некоторых команд, отметив, что готов рассмотреть вариант с возвращением в лигу.

«Я бы не смог сказать «нет» английскому клуб», – заявил 31-летний футболист, чьи слова приводит Goal.

В минувшем сезоне Боатенг отыграл 34 матча и отдал два голевых паса. Его контракт с действует до 30 июня 2021 года.