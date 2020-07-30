Вагнер Лав – о переговорах с ЦСКА: Мне никто не давал гарантий

Форвард «Кайрата» Вагнер Лав рассказал, почему не состоялся его трансфер в московский ЦСКА.

«Как я уже сказал, для меня имеют большое значение сложные вызовы, и одним из наиболее вероятных вариантов было как раз возвращение в ЦСКА. Но никаких гарантий мне никто не давал», – цитирует бразильца портал Vseprosport.

Добавим, что нападающий играл за ЦСКА в разные годы. На его счету 259 матчей и 125 голов. Он помог армейцам выиграть 14 трофеев, в том числе три титула чемпиона России, а также Кубок УЕФА.