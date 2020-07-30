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30 июля 13:49
автор: Виктор Шарафудинов

«Динамо» 2 августа проведет товарищеский матч против «Химок»

Зрителей на трибуны пускать не будут.

Пресс-служба московского «Динамо» анонсировала проведение товарищеского матча против новичка РПЛ «Химок».

Игра состоится 2 августа на «Арене Химки» без допуска зрителей на трибуны. Начало в 17:00 по московскому времени.

«Химки» начнут новый сезон домашним матчем против ЦСКА 8 августа. «Динамо» 10 августа сыграет на выезде с «Уралом».

источник: ФК «Динамо» (Москва)
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«Динамо» 2 августа проведет товарищеский матч против «Химок»
Зрителей на трибуны пускать не будут.
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