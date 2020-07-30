«Динамо» 2 августа проведет товарищеский матч против «Химок»

Пресс-служба московского «Динамо» анонсировала проведение товарищеского матча против новичка РПЛ «Химок».

Игра состоится 2 августа на «Арене Химки» без допуска зрителей на трибуны. Начало в 17:00 по московскому времени.

⚽ В воскресенье, 2 августа, на «Арене Химки» сыграем контрольный матч с финалистом Кубка России — @fc_khimki



Матч пройдёт без допуска зрителей на трибуны. #ДинамоТВ планирует прямую трансляцию встречи, которая начнётся в 17:00#ХимкиДинамо #твоякоманДа pic.twitter.com/YelFYXJBJy — FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) July 29, 2020

«Химки» начнут новый сезон домашним матчем против ЦСКА 8 августа. «Динамо» 10 августа сыграет на выезде с «Уралом».