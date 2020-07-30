Олег Шатов: Пришел в «Рубин» не отбывать номер

Новичок «Рубина» Олег Шатов дал комментарий клубной пресс-службе после подписания трудового контракта.

«Мне всего лишь исполнилось 30 лет. У меня большие амбиции как у спортсмена, как у человека. Хочу сказать, что я прихожу сюда не доигрывать и не отбывать номер. Я буду прилагать максимум усилий, и так как у нас молодая команда, своим опытом буду делиться с ребятами. Также буду брать что-то у них, потому что молодость и азарт у них бьет через край. Я думаю, что у нас хорошая команда, у нас хороший тренер, у нас хорошая поддержка, и при должном отношении к делу, если будет фарт и везение, мы можем показать неплохой результат.

Как футболист я постараюсь приложить максимум усилий, показать то, что умею, что во мне еще есть силы и желание, потому что я люблю футбол, футбол – моя страсть. Одна из причин, что я перешел сюда, у меня там было мало игровой практики. Я не хотел нигде отсиживаться, искал возможность, чтобы быть на этом зеленом газоне. Это моя радость, я занимаюсь с детства и без этого никуда», – сказал полузащитник, выступавший также за «Анжи» и «Урал».

Шатов провел первую тренировку в «Рубине» (фото)