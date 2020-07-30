Агент Алабы предложил услуги игрока «Барселоне»

Защитник «Баварии» Давид Алаба готов перейти в «Барселону». Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, его агент вышел на связь с руководством каталонцев и предложил организовать трансфер этим летом.

«Барселона» проявляет интерес к Алабе, однако, предпочитает заполучить его в следующем году. Напомним, контракт игрока с «Баварией» истекает летом 2021 года.

Ранее сообщалось, что чемпион Германии хотел продлить с ним соглашение, однако, его агент запросил 20 млн евро за сезон, что не устроило руководство.