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30 июля 15:11
автор: Владислав Корегин

Ростислав Мурзагулов: «Динамо» ведет переговоры с «Уфой» по трансферу Фомина

Председатель попечительского совета «Уфы» Ростислав Мурзагулов подтвердил информацию о переговорах с «Динамо» по поводу трансфера полузащитника Даниила Фомина.

– Это правда, мы ведем переговоры с «Динамо» по трансферу Фомина. Так что вероятность, что он перейдет к бело-голубым, существует, – цитирует Мурзагулова Sport24.ru.

Фомин выступает в составе уфимской команды с лета 2019 года. Ранее он играл за такие команды как «Краснодар» и «Нижний Новгород».

В минувшем сезоне он принял участие в 29 матчах, забив шесть голов и отдав два ассиста. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 3,5 миллиона евро.

источник: Sport24.ru
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