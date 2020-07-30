Ростислав Мурзагулов: «Динамо» ведет переговоры с «Уфой» по трансферу Фомина

– Это правда, мы ведем переговоры с «Динамо» по трансферу Фомина. Так что вероятность, что он перейдет к бело-голубым, существует, – цитирует Мурзагулова Sport24.ru.

Фомин выступает в составе уфимской команды с лета 2019 года. Ранее он играл за такие команды как «Краснодар» и «Нижний Новгород».

В минувшем сезоне он принял участие в 29 матчах, забив шесть голов и отдав два ассиста. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 3,5 миллиона евро.