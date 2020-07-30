Валерий Кечинов: Хочется верить, что Кокорин продолжит быть одним из лучших форвардов России

– Этот тот нападающий, который может и обыграть, и отдать, и убежать. В принципе, все при нем. Хотелось бы верить, что Александр продолжает оставаться одним из лучших форвардов страны. Ему этот статус надо заново доказать. Ведь играть за «Сочи» и за одного из лидеров – разные вещи, – цитирует Кечинова «РИА Новости».

Напомним, что Кокорин, права на которого до конца июля принадлежат «Зениту», вторую часть сезона завершившегося чемпионата РПЛ провел в аренде в «Сочи». В десяти матчах за сочинскую команду нападающий забил семь голов и отдал три ассиста.

После завершения контракта с петербургским клубом Александр станет свободным агентом.

Завтра Кокорин может подписать трехлетний контракт со «Спартаком».