Опубликованы номинанты на звание лучшего футболиста РПЛ в минувшем сезоне

На официальном сайте РПЛ появился список футболистов, претендующих на звание лучшего игрока по итогам сезона-2019/20.

Он выглядит так:

Артем Дзюба, Сердар Азмун, Вильмар Барриос, Дуглас Сантос (все – «Зенит»), Гжегож Крыховяк, Алексей Миранчук (все – «Локомотив»), Никола Влашич (ЦСКА), Элдор Шомуродов («Ростов»), Евгений Луценко («Арсенал»), Даниил Фомин («Уфа»), Александр Соболев («Крылья Советов»/«Спартак»), Эрик Бикфалви («Урал»).

Отмечается, что лучший игрок будет выбран путем голосования, которое проведут среди тренеров и футболистов. Его итоги будут известны в субботу, 1 августа. В этот же день пройдет церемония награждения, которую покажет «Матч ТВ». Она стартует в 17.05 мск.