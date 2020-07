Голкипер АЕКа Баркас перешел в «Селтик», ранее игроком интересовался «Локомотив»

По информации источника, 26-летний грек подписал контракт на четыре года. Сумма трансфера пока не сообщается.

Баркас перешел в АЕК в июле 2016 года из «Атромитоса» за 600 тысяч евро. В общей сложности он провел за команду 111 матчей, пропустив 84 гола и 61 раз отстояв «на ноль». Также на его счету десять игр за национальную команду Греции.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» был заинтересован в покупке Баркаса за сумму около пяти миллионов евро.

🇬🇷 𝘽𝙖𝙧𝙠𝙖𝙨 𝙞𝙨 𝙖 𝘽𝙝𝙤𝙮! 🟢⚪️



Welcome to the #9INAROW Champions, Vasilis Barkas 🧤



The 26-year-old @EthnikiOmada international goalkeeper joins on a four-year contract! ✍️ pic.twitter.com/HkL8mmYlzz