Бывший полузащитник «Спартака» Вукоевич вошел в тренерский штаб киевского «Динамо»

По информации источника, новому главному тренеру киевлян Мирче Луческу будут помогать Олег, Гусев, Эмил Карас, Михаил Михайлов и Диего Лонго.

Напомним, что Вукоевич выступал за «Спартак» с февраля по июнь 2013 года – в составе москвичей он провел девять матчей, отметившись одной результативной передачей. Большую часть карьеры 36-летний хорват отыграл в киевском клубе, проведя в команде восемь лет. Вместе с командой он становился чемпионом Украины (2008/2009) и обладателем Кубка страны (2013/2014). Также на его счету два Суперкубка (2009/2010, 2011/2012).

Вукоевич завершил карьеру летом 2017 года.