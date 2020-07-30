Бывший полузащитник «Спартака» Вукоевич вошел в тренерский штаб киевского «Динамо»

По информации источника, новому главному тренеру киевлян Мирче Луческу будут помогать Олег, Гусев, Эмил Карас, Михаил Михайлов и Диего Лонго.
Напомним, что Вукоевич выступал за «Спартак» с февраля по июнь 2013 года – в составе москвичей он провел девять матчей, отметившись одной результативной передачей. Большую часть карьеры 36-летний хорват отыграл в киевском клубе, проведя в команде восемь лет. Вместе с командой он становился чемпионом Украины (2008/2009) и обладателем Кубка страны (2013/2014). Также на его счету два Суперкубка (2009/2010, 2011/2012).
Вукоевич завершил карьеру летом 2017 года.
До тренерського штабу нового головного тренера київського «Динамо» Мірчі Луческу ввійшли:— FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) July 30, 2020
🔷 Дієго Лонго
🔷 Еміл Карас
🔷 Олег Гусєв
🔷 Огнен Вукоєвич
🔷 Михайло Михайлов pic.twitter.com/A235zj1mq5