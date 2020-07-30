Черчесов заявил, что Миранчук готов к игре в европейском клубе

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов считает, что полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук может проявить себя в европейском клубе. По его словам, главное – настрой самого футболиста, поскольку все данные у него есть.

«Если брать саму игру – предпосылки есть. Голы, передачи, действия – все на уровне. Но есть еще внутреннее состояние человека. И только он сам понимает, созрел ли для перехода или нет. А это самое главное. Для нас же в сборной важно, чтобы наши футболисты играли в сильных клубах – в топ-командах в России, в сильных лигах.

Недели три назад, когда опять пошли разговоры о переходах, мы говорили с Алексеем. Я попросил его, чтобы все эти статьи, новости и инсайды не отвлекали от главного. Судя по голам и игре, разговор бы правильным и вовремя», – цитирует Черчесова «КП».