СМИ: У тер Штегена есть предложения от «Челси» и «Баварии»

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген привлек внимание «Баварии» и «Челси». Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, оба клуба готовы выполнить его требования по контракту и хотят пригласить этим летом.

28-летний футболист продолжает переговоры с каталонцами. Он хочет остаться, однако, сделает это только при выполнении его условий по трудовому соглашению.

Добавим, что в минувшем сезоне голкипер провел во всех турнирах 44 матча, пропустил 41 гол и 17 раз оставлял ворота «сухими».