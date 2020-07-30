Сергей Песьяков: «Ростов» движется в верном направлении

– Можно уверенно сказать, что наша команда движется в верном направлении как на футбольном поле, так и за его пределами. Хочется поблагодарить наших болельщиков. На каждом матче и каждой тренировке мы выкладываемся на 100 процентов ради Вас. Нам важна и нужна ваша поддержка, – цитирует Песьякова пресс-служба «Ростова».

Сергей Песьяков об итогах сезона и болельщиках 👇🏻#МыРостов pic.twitter.com/JfcLEZER2x — Football Club Rostov (@rostovfc) July 30, 2020

31-летний голкипер выступает за ростовскую команду с лета 2017 года. В минувшем сезоне он провел 19 матчей, пропустил 24 мяча и пять раз отстоял «на ноль». Его контракт с клубом рассчитан до 30 июля 2022-го.

«Ростов» завершил сезон на пятом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков.