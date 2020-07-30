СМИ: Семак может покинуть «Зенит» из-за конфликта с Медведевым и Рибалтой

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак недоволен работой гендиректора Александра Медведева.

Как сообщает Sport24.ru, специалист надеялся, что функционер договорится о продлении контракта с Александром Кокориным, однако, последний продолжит карьеру в другой команде.

Отмечается, что у Семака также непростые отношения со спортивным директором Хавьером Рибалтой.

Медведев уже встретился с испанским функционером и попросил того составить список специалистов на замену Семаку.

Добавим, что россиянин возглавил «Зенит» в 2018 году и привел команду к двум победам в чемпионате страны.