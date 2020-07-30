Пирло назначен главным тренером молодежной команды «Ювентуса»

Бывший полузащитник сборной Италии и «Ювентуса» Андреа Пирло возглавил молодежную команду туринского клуба (футболисты не старше 23 лет).
Об этом сообщает пресс-служба «старой синьоры».
UFFICIALE | @Pirlo_official è il nuovo allenatore della #Under23!— JuventusFC (#Stron9er 🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆) (@juventusfc) July 30, 2020
Welcome 🔙, Coach Pirlo!
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Напомним, в качестве игрока Пирло выступал за «Ювентус» с 2011 по 2015 год. Всего за туринский клуб он провел 164 матча, забил 19 голов и отдал 38 результативных передач.