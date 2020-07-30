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30 июля 18:29
автор: Юрий Нечаев

Пирло назначен главным тренером молодежной команды «Ювентуса»

Итальянец завершил карьеру в 2017 году.

Бывший полузащитник сборной Италии и «Ювентуса» Андреа Пирло возглавил молодежную команду туринского клуба (футболисты не старше 23 лет).

Об этом сообщает пресс-служба «старой синьоры».

Напомним, в качестве игрока Пирло выступал за «Ювентус» с 2011 по 2015 год. Всего за туринский клуб он провел 164 матча, забил 19 голов и отдал 38 результативных передач.

Вместе с «Юве» он четыре раза выигрывал чемпионат Италии, а также Кубок и Суперкубок страны (дважды).

В составе сборной Италии в 2006 году Пирло выиграл чемпионат мира.

Последним клубом в карьере 41-летнего итальянца был «Нью-Йорк Сити». В конце 2017 года Пирло завершил карьеру футболиста.

источник: ФК «Ювентус»
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