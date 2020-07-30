Рибалта – о слухах об уходе Семака из «Зенита»: Это очередная глупая выдумка

Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта опроверг слухи о конфликте с главным тренером команды Сергеем Семаком.

«Это очередная глупая выдумка. Кому-то просто не нравится видеть победы «Зенита». У меня прекрасные отношения с Семаком, в команде настоящая чемпионская атмосфера, именно она является залогом наших побед», — сказал Рибалта в интервью «РИА Новости».

Напомним, ранее сегодня в СМИ появилась информация о том, что Семак может покинуть «Зенит» из-за конфликта с Рибалтой и генеральным директором клуба Александром Медведевым.

Семак возглавляет сине-бело-голубых с мая 2018 года.

Под его руководством команда дважды подряд выиграла чемпионат России, а в этом году оформила золотой дубль, завоевав и Кубок страны.