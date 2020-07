Полузащитник «Химок» Корян будет выступать за сборную Армении

– Это большая честь для меня. На поле, как всегда, я приложу максимум усилий, чтобы быть полезным команде. Я общался с главным тренером сборной Хоакином Капарросом. Он выразил желание, чтобы я начал выступления в сборной. Было ощущение, что это очень позитивный человек, который готов добиться хороших результатов с национальной дружиной. Я также постараюсь внести свой вклад в успехи сборной, – сказал Корян в интервью ФФА.

Корян выступает за «Химки» с лета 2019 года. В минувшем сезоне на его счету 29 матчей, забил шесть голов и отдал семь ассистов.

Ранее футболист играл за российские сборные вплоть до молодежки U-21, а также за сборную Армении (до 17 лет).

Arshak Koryan, midfielder of @fc_khimki will play for Armenian national team🇦🇲



🎙️»It's a big pride for me. I have spoken to Armenian NT head coach @JoaquinCaparros which seemed to be a very positive person ready to achieve good results.»#Armenia #Koryan #Khimki pic.twitter.com/L74Zpw2r1O