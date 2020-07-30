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30 июля 20:06
автор: Владислав Корегин

Полузащитник «Химок» Корян будет выступать за сборную Армении

Пресс-служба Федерации футбола Армении (ФФА) сообщила о том, что полузащитник «Химок» Аршак Корян принял решение выступать за национальную команду Армении.

– Это большая честь для меня. На поле, как всегда, я приложу максимум усилий, чтобы быть полезным команде. Я общался с главным тренером сборной Хоакином Капарросом. Он выразил желание, чтобы я начал выступления в сборной. Было ощущение, что это очень позитивный человек, который готов добиться хороших результатов с национальной дружиной. Я также постараюсь внести свой вклад в успехи сборной, – сказал Корян в интервью ФФА.

Корян выступает за «Химки» с лета 2019 года. В минувшем сезоне на его счету 29 матчей, забил шесть голов и отдал семь ассистов.

Ранее футболист играл за российские сборные вплоть до молодежки U-21, а также за сборную Армении (до 17 лет).

источник: Федерация футбола Армении
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