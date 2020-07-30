Томас Тухель: Шансы Мбаппе сыграть с «Аталантой» очень-очень маленькие

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель оценил шансы нападающего Килиана Мбаппе сыграть в четвертьфинале Лиги чемпионов против «Аталанты».

«Мы все еще надеемся, что он сыграет с «Аталантой», но шансы очень-очень маленькие. Каждый день имеет значение, когда дело касается чуда, но в предстоящем матче нам придется обойтись без Килиана», - цитирует специалиста Goal.

Напомним, 21-летний нападающий получил травму лодыжки 24 июля в финале Кубка Франции против «Сент-Этьена».

31 июля парижане сыграют в решающем матче Кубка французской лиги против «Лиона».

В текущем сезоне Мбаппе провел за клуб 34 матча, забил 30 голов и сделал 18 результативных передач.