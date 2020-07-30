Андрей Тихонов: Кокорин в «Спартаке»? Вспомните ситуацию с Быстровым

– Вспомните Владимира Быстрова. Он перешел из «Зенита» в «Спартак» и приносил красно-белым пользу. Мало того, в 2009 году он вернулся обратно в Санкт-Петербург и столкнулся с настоящей обструкцией. Фанаты «Зенита» много чего о нем говорили, но он своей игрой вернул их доверие, – цитирует Тихонова RT.

Напомним, что Кокорин, права на которого до конца июля принадлежат «Зениту», вторую часть сезона завершившегося чемпионата РПЛ провел в аренде в «Сочи». В десяти матчах за сочинскую команду нападающий забил семь голов и отдал три ассиста.

После завершения контракта с петербургским клубом Александр станет свободным агентом.

Завтра Кокорин может подписать трехлетний контракт со «Спартаком».