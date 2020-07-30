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30 июля 21:47
автор: Юрий Нечаев

Газизов - о Кокорине: Давайте не будем комментировать вещи, которых не было в официальном поле

Соглашение форварда с «Зенитом» истекает 31 июля.

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал информацию о том, что Александр Кокорин уже подписал контракт с красно-белыми.

«Давайте не будем комментировать вещи, которых не было в официальном поле. Трансферная кампания? Мы работаем, что-то пытаемся сделать, надеюсь, у нас будет получаться. Мы работаем с утра до ночи. Постараемся сделать все для того, чтобы команда выигрывала», — передает слова Газизова «Чемпионат.com».

Ранее сегодня в ряде СМИ появилась информация о том, что Кокорин уже подписал контракт со «Спартаком».

Напомним, соглашение 29-летнего футболиста с «Зенитом» истекает в конце июля 2020 года.

С февраля 2020 года Кокорин на правах аренды играл за «Сочи». В 10 проведенных матчах он забил семь голов и сделал три результативные передачи.

источник: Чемпионат.com
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