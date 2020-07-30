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30 июля 21:53
автор: Владислав Корегин

Максим Шацких – о матче с «Зенитом»: Мы готовимся не к одной игре, а ко всему сезону

Старший тренер «Ротора» Максим Шацких рассказал о подготовке команды к новому сезону.

– Готовимся по плану, все нормально. Медосмотр и тесты уже были пройдены, все в порядке. Время покажет, в какой форме мы подошли с учетом того, что не имели игровую практику летом. Мы не готовимся к одной игре, а готовимся ко всему сезону. «Зенит» там или «Локомотив» со «Спартаком» – разницы не имеет, – цитирует тренера «РИА Новости».

Напомним, что «Ротор» занял первое место в минувшем сезоне ФНЛ, набрав 56 очков. В матче первого тура Российской премьер-лиги подопечные Александра Хацкевича сыграют с действующим чемпионом – «Зенитом». Игра пройдет в Волгограде в 18:00 по московскому времени.

источник: «РИА Новости»
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