Максим Шацких – о матче с «Зенитом»: Мы готовимся не к одной игре, а ко всему сезону

– Готовимся по плану, все нормально. Медосмотр и тесты уже были пройдены, все в порядке. Время покажет, в какой форме мы подошли с учетом того, что не имели игровую практику летом. Мы не готовимся к одной игре, а готовимся ко всему сезону. «Зенит» там или «Локомотив» со «Спартаком» – разницы не имеет, – цитирует тренера «РИА Новости».

Напомним, что «Ротор» занял первое место в минувшем сезоне ФНЛ, набрав 56 очков. В матче первого тура Российской премьер-лиги подопечные Александра Хацкевича сыграют с действующим чемпионом – «Зенитом». Игра пройдет в Волгограде в 18:00 по московскому времени.