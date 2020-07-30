Газизов прокомментировал приезд Рахимова в офис «Спартака»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов объяснил, зачем Рашид Рахимов приезжал в офис красно-белых.

«Мы друзья, очень давно общаемся. Хотели встретиться, я сказал, чтобы подъезжал в офис. Рахимов придет в «Спартак»? Да ну, бросьте. Любой человек, который зайдет в офис, теперь в «Спартаке» будет работать? Если вы тут утром встанете, знаете, сколько народа увидите. У меня очень много встреч с людьми, которые не работают в «Спартаке»», — цитирует Газизова «Чемпионат.com».

Напомним, в настоящее время 55-летний Рахимов находится без работы. В сентябре 2019 года он покинул «Ахмат».

В РПЛ специалист также известен по работе в «Амкаре» и «Локомотиве».

Добавим, что в качестве футболиста Рахимов провел за «Спартак» 31 матч и забил два гола.