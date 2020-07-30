Полузащитник Лагатор покидает «Сочи»

Публикация от Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) 30 Июл 2020 в 1:06 PDT

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26-летний полузащитник провел за «Сочи» 47 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

В завершившемся сезоне Лагатор 14 раз появлялся на поле, отметившись одним забитым мячом и одной голевой передачей.