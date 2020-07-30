Полузащитник Лагатор покидает «Сочи»

Полузащитник из Черногории Душан Лагатор покидает «Сочи».
Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон, сообщает пресс-служба клуба.
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Черногорский опорный полузащитник Душан Лагатор покидает «Сочи». Контракт игрока с клубом разорван по обоюдному согласию сторон. За два сезона Лагатор провел в составе сочинцев 47 матчей. В минувшем сезоне Душан появлялся на поле в рамках Российской Премьер-Лиги 13 раз и забил 1 гол, отличившись в заключительной игре 2019-го года с «Рубином», та встреча завершилась вничью - 1:1. | #СпасибоДушан #БудемСкучать
Публикация от Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi)