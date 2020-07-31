Гранит Джака: Я был очень близок к уходу из «Арсенала»

Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака признался, что был очень близок к тому, чтобы покинуть клуб.

«Все знают, что случилось между мной и фанатами. Я был очень, очень близок к тому, чтобы покинуть клуб. После той истории я был подавлен, потому что не ожидал такого от болельщиков. Я никогда не думал о том, чтобы покинуть клуб до этого, но после случившегося, конечно, задумался.

Когда в клуб пришел Артета, мы с ним очень хорошо поговорили. Это все благодаря ему», — цитирует Джаку Goal.

Напомним, в матче 10-го тура АПЛ против «Кристал Пэлас» болельщики освистали Джаку. Разозленный футболист после замены сорвал с себя футболку и выругался в сторону трибун.

Ситуация улучшилась после того, как на посту главного тренера «канониров» Унаи Эмери сменил Микель Артета.