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31 июля 01:19
автор: Юрий Нечаев

Гранит Джака: Я был очень близок к уходу из «Арсенала»

Футболист выступает за лондонский клуб с 2016 года.

Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака признался, что был очень близок к тому, чтобы покинуть клуб.

«Все знают, что случилось между мной и фанатами. Я был очень, очень близок к тому, чтобы покинуть клуб. После той истории я был подавлен, потому что не ожидал такого от болельщиков. Я никогда не думал о том, чтобы покинуть клуб до этого, но после случившегося, конечно, задумался.

Когда в клуб пришел Артета, мы с ним очень хорошо поговорили. Это все благодаря ему», — цитирует Джаку Goal.

Напомним, в матче 10-го тура АПЛ против «Кристал Пэлас» болельщики освистали Джаку. Разозленный футболист после замены сорвал с себя футболку и выругался в сторону трибун.

Ситуация улучшилась после того, как на посту главного тренера «канониров» Унаи Эмери сменил Микель Артета.

«Арсенал» завершил чемпионат Англии на восьмом месте в турнирной таблице.

1 августа «канониры» в финале Кубка страны сыграют с «Челси».

источник: Goal.com
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