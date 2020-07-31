ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
31 июля 01:48
автор: Юрий Нечаев

Константин Генич: Есть ощущение, что Классон хотел бы вернуться в Швецию

Контракт полузащитника с «Краснодаром» рассчитан до июня 2021 года.

Известный футбольный комментатор Константин Генич выразил мнение, что полузащитник «Краснодара» Виктор Классон может покинуть российский клуб.

«Классон больше года не играет. Ему будет тяжеловато вернуться на привычный уровень, а в следующем году Евро. Конечно, Классон «Краснодару» бы пригодился, но у меня есть ощущение, что он сам хотел бы вернуться в Швецию, чтобы быть на виду у тренеров сборной перед ЧЕ», — цитирует Генича телеканал «Матч ТВ».

Напомним, 28-летний Классон выступает за «Краснодар» с 2017 года. За это время в составе «быков» он провел 94 матча, забил 32 гола и сделал 22 результативные передачи.

Из-за травмы крестообразных связок колена швед не появлялся на поле больше года.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Интервью с сыном генеральным директором ХК «Торпедо»Как выбрать масло для бензинового или дизельного двигателя и в чем их отличияТоп 10 советов по выбору машины с пробегомКрошечные тряпочки: Квитко в купальнике, который мал на 3 размераАндрей Аршавин публично унизил Юлию БарановскуюСтали известны детали контракта «Спартака» с Кокориным
Константин Генич: Есть ощущение, что Классон хотел бы вернуться в Швецию
Контракт полузащитника с «Краснодаром» рассчитан до июня 2021 года.
31.07.2020 01:48
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Защитник Перрен, 17 лет отыгравший за «Сент-Этьен», завершил карьеру
Футболист провел в одном клубе всю карьеру.
31.07.2020 01:34
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Гранит Джака: Я был очень близок к уходу из «Арсенала»
Футболист выступает за лондонский клуб с 2016 года.
31.07.2020 01:19
Футбол
автор: Юрий Нечаев
РФС оставил в силе штраф Карпина
Тренер был наказан денежным штрафом и замечанием.
31.07.2020 00:41
Футбол
автор: Юрий Нечаев
«Сочи» объявил об уходе Карапетяна
Нападающий провел за клуб 22 матча.
31.07.2020 00:29
Футбол
автор: Юрий Нечаев
«Фулхэм» уступил «Кардиффу», но пробился в финал плей-офф за выход в АПЛ
Решающая игра пройдет на «Уэмбли» 4 августа.
31.07.2020 00:19
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Роман Павлюченко: Кокорин - 100% усиление для «Спартака». Он будет биться за красно-белых
Роман Павлюченко: Кокорин - 100% усиление для «Спартака». Он будет биться за красно-белых
Соглашение форварда с «Зенитом» истекает 31 июля.
31.07.2020 00:03
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Полузащитник Лагатор покидает «Сочи»
Игрок присоединился к российскому клубу в 2018 году.
30.07.2020 23:30
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Газизов прокомментировал приезд Рахимова в офис «Спартака»
Последним местом работы тренера был «Ахмат».
30.07.2020 22:19
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Максим Шацких – о матче с «Зенитом»: Мы готовимся не к одной игре, а ко всему сезону
Старший тренер «Ротора» Максим Шацких рассказал о подготовке команды к новому сезону.
30.07.2020 21:53
Футбол
автор: Владислав Корегин
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика