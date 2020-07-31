Константин Генич: Есть ощущение, что Классон хотел бы вернуться в Швецию

Известный футбольный комментатор Константин Генич выразил мнение, что полузащитник «Краснодара» Виктор Классон может покинуть российский клуб.

«Классон больше года не играет. Ему будет тяжеловато вернуться на привычный уровень, а в следующем году Евро. Конечно, Классон «Краснодару» бы пригодился, но у меня есть ощущение, что он сам хотел бы вернуться в Швецию, чтобы быть на виду у тренеров сборной перед ЧЕ», — цитирует Генича телеканал «Матч ТВ».

Напомним, 28-летний Классон выступает за «Краснодар» с 2017 года. За это время в составе «быков» он провел 94 матча, забил 32 гола и сделал 22 результативные передачи.

Из-за травмы крестообразных связок колена швед не появлялся на поле больше года.