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31 июля 06:59
автор: Артур Гичунцев

Орлов считает, что Черышев не усилит «Зенит»: Это не стабильный игрок

Ранее сообщалось, что чемпион России готов заплатить за игрока 15 млн евро.

Российский комментатор Геннадий Орлов рассказал о своем отношении к полузащитнику «Валенсии» Денису Черышеву, отметив, что его переход не поможет «Зениту» достичь поставленных целей.

«Черышев не хочет в Россию, он привык к испанской жизни. Думаю, этот игрок и не усилил бы «Зенит». Я сдержан по таланту. Смотрю – не играет он в «Валенсии» за основной состав. Гарай вот там сразу стал играть в основе, когда ушёл из «Зенита».

Денису под 30 лет. Он смотрится, но играет не всегда хорошо. Нестабильный игрок. Клубу из Лиги чемпионов нужно, чтобы футболист в каждом матче по 90 минут выдавал высокий темп, забивал, отдавал голевые передачи и был здоров», – сказал Орлов в эфире «Эха Москвы».

Напомним, 29-летний хавбек выступает за «летучих мышей» с лета 2018 года. В минувшем сезоне он провел 31 матч, забил три гола и отдал два голевых паса.

Ранее он выступал за мадридский «Реал», «Севилью» и «Вильярреал».

источник: «Советский спорт»
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