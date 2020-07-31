ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
31 июля 07:31
автор: Артур Гичунцев

Андрей Тихонов: Не знаю, станет ли Кокорин лидером «Спартака»

Ранее сообщалось, что нападающий подпишет трехлетний контракт на общую сумму в 10 млн евро.

Экс-футболист «Спартака» Андрей Тихонов рассказал о своем отношении к трансферу Александра Кокорина.

По информации СМИ, 29-летний форвард станет игроком красно-белых в субботу, 1 августа.

«Не знаю, станет ли Кокорин лидером «Спартака». Вы сами понимаете, что играть в «Зените» – это одно, играть в «Сочи» – другое, а в «Спартаке» – третье.

Давайте не будем загадывать. Но мне бы хотелось, чтобы Александр принес клубу большую пользу, потому что это хороший нападающий», – цитирует Тихонова RT.

Добавим, что Кокорин достанется «Спартаку» на бесплатной основе. 30 июля у него истек контракт с «Зенитом».

источник: «RT на русском»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Состоялся запуск марсохода Perseverance«Зенит» продлил контракт с ДзюбойУйат выбрал Нурмагомедову соперника для заключительного боя в UFС«Динамо» объявило об уходе семи футболистовАндрей Аршавин публично унизил Юлию БарановскуюКокорин открыл правду о том, что ждет Ефремова в тюрьме
Геннадий Орлов: У «Зенита» нет денег на трансферы
В минувшем сезоне команда выиграла чемпионат, а также Кубок России.
31.07.2020 07:54
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Андрей Тихонов: Не знаю, станет ли Кокорин лидером «Спартака»
Ранее сообщалось, что нападающий подпишет трехлетний контракт на общую сумму в 10 млн евро.
31.07.2020 07:31
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Орлов считает, что Черышев не усилит «Зенит»: Это не стабильный игрок
Ранее сообщалось, что чемпион России готов заплатить за игрока 15 млн евро.
31.07.2020 06:59
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Константин Генич: Есть ощущение, что Классон хотел бы вернуться в Швецию
Контракт полузащитника с «Краснодаром» рассчитан до июня 2021 года.
31.07.2020 01:48
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Защитник Перрен, 17 лет отыгравший за «Сент-Этьен», завершил карьеру
Футболист провел в одном клубе всю карьеру.
31.07.2020 01:34
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Гранит Джака: Я был очень близок к уходу из «Арсенала»
Футболист выступает за лондонский клуб с 2016 года.
31.07.2020 01:19
Футбол
автор: Юрий Нечаев
РФС оставил в силе штраф Карпина
Тренер был наказан денежным штрафом и замечанием.
31.07.2020 00:41
Футбол
автор: Юрий Нечаев
«Сочи» объявил об уходе Карапетяна
Нападающий провел за клуб 22 матча.
31.07.2020 00:29
Футбол
автор: Юрий Нечаев
«Фулхэм» уступил «Кардиффу», но пробился в финал плей-офф за выход в АПЛ
Решающая игра пройдет на «Уэмбли» 4 августа.
31.07.2020 00:19
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Роман Павлюченко: Кокорин - 100% усиление для «Спартака». Он будет биться за красно-белых
Роман Павлюченко: Кокорин - 100% усиление для «Спартака». Он будет биться за красно-белых
Соглашение форварда с «Зенитом» истекает 31 июля.
31.07.2020 00:03
Футбол
автор: Юрий Нечаев
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика