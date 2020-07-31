Андрей Тихонов: Не знаю, станет ли Кокорин лидером «Спартака»

Экс-футболист «Спартака» Андрей Тихонов рассказал о своем отношении к трансферу Александра Кокорина.

По информации СМИ, 29-летний форвард станет игроком красно-белых в субботу, 1 августа.

«Не знаю, станет ли Кокорин лидером «Спартака». Вы сами понимаете, что играть в «Зените» – это одно, играть в «Сочи» – другое, а в «Спартаке» – третье.

Давайте не будем загадывать. Но мне бы хотелось, чтобы Александр принес клубу большую пользу, потому что это хороший нападающий», – цитирует Тихонова RT.

Добавим, что Кокорин достанется «Спартаку» на бесплатной основе. 30 июля у него истек контракт с «Зенитом».