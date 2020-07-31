Геннадий Орлов: У «Зенита» нет денег на трансферы

Футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился информацией о финансовом положении «Зенита».

По его словам, у клуба нет денег на приглашение новых игроков. Все зависит от продажи своих футболистов.

«Из «Зенита» может уйти Дриусси, и он это не скрывает. Говорит друзьям, что отправиться в США. Пока в команде восемь легионеров – это максимум. Если Дриусси продадут, то заработают деньги и могут кого-то приобрести. Знаю, сейчас у «Зенита» нет денег на покупки, если только не уйдут Дриусси и Ригони», – сказал Орлов в эфире «Матч ТВ».

Добавим, что этим летом «Зенит» приобрел за 12 млн евро защитника «Ливерпуля» Деяна Ловрена и подписал с ним трехлетний контракт.