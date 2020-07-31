«Арсенал» хочет арендовать Коутиньо

Лондонский «Арсенал» готов арендовать полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо.

Как сообщает Actualite Barca со ссылкой на RAC1, «канониоры» хотят пригласить игрока этим летом и сообщили руководству сине-гранатовых о готовности платить часть его зарплаты.

Этот сезон футболист проводит на правах аренды в «Баварии». В его активе 34 матча, девять голов и восемь голевых передач. Чемпион Германии решил не выкупать игрока, поэтому он вернется в Испанию.

Добавим, что 28-летний хавбек был куплен у «Ливерпуля» за 145 млн евро. По информации СМИ, он готов пойти на понижение зарплаты ради возвращения в английский клуб.