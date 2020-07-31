Кокорин и Мамаев прибыли на слушания в Мосгорсуд

Российский форвард Александр Кокорин и полузащитник «Ростова» Павел Мамаев приехали в Мосгорсуд, где состоится апелляционный приговор по их делу. Об этом информирует «РИА Новости».

Напомним, футболисты оказались в тюрьме за участие в избиении трех человек в центре столицы. Вместе с Кокориным за решеткой оказался его брат – Кирилл, а также общий друг компании Александр Протасовицкий.

Ранее сообщалось, что 29-летний Кокорин дал согласие на трансфер в «Спартак». О его переходе москвичи объявят в субботу, 1 августа.