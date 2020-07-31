Халк: Вариант с «Зенитом» был бы интересным, там я чувствовал себя как дома

Форвард «Шанхай СИПГ» Халк заявил, что готов рассмотреть вариант с возвращением в «Зенит». По его словам, он уже отказался продлевать контракт с китайцами и общается с другими клубами.

«Если клуб проявит интерес и захочет пообщаться, без проблем! Если вдруг снова вернусь в «Зенит», так тому и быть. Там я чувствовал себя как дома.

То же самое могу сказать и о «Порту» – эти клубы для меня родные. Так что вариант с «Зенитом» был бы интересным. Но пока я не принял решение, выбираю наилучшее продолжение карьеры в целом, а не по принципу, кто предложит большую зарплату», – цитирует Халка издание «Всепроспорт».

Добавим, что в составе «Зените» бразилец отыграл 148 матчей, 76 голов и 60 голевых передач. Он был продан в «Шанхай СИПГ» за 55 млн евро.