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31 июля 10:30
автор: Артур Гичунцев

Халк: Вариант с «Зенитом» был бы интересным, там я чувствовал себя как дома

Бразилец играл за питерский клуб с 2012 по 2016 год.

Форвард «Шанхай СИПГ» Халк заявил, что готов рассмотреть вариант с возвращением в «Зенит». По его словам, он уже отказался продлевать контракт с китайцами и общается с другими клубами.

«Если клуб проявит интерес и захочет пообщаться, без проблем! Если вдруг снова вернусь в «Зенит», так тому и быть. Там я чувствовал себя как дома.

То же самое могу сказать и о «Порту» – эти клубы для меня родные. Так что вариант с «Зенитом» был бы интересным. Но пока я не принял решение, выбираю наилучшее продолжение карьеры в целом, а не по принципу, кто предложит большую зарплату», – цитирует Халка издание «Всепроспорт».

Добавим, что в составе «Зените» бразилец отыграл 148 матчей, 76 голов и 60 голевых передач. Он был продан в «Шанхай СИПГ» за 55 млн евро.

источник: Vseposport.ru
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